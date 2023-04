Mit einem klaren Erfolg haben die Volleyball-Damen des SSC Plamberg Schwerin den Grundstein für das Erreichen des Bundesliga-Halbfinals gelegt. Das Team von Cheftrainer Felix Koslowski feierte am Samstag im Auftaktspiel des Playoff-Viertelfinales gegen den USC Münster einen 3:0 (25:12, 25:18, 25:18)-Sieg. Gewinnt der Tabellenzweite am kommenden Samstag (19.30 Uhr) in Münster (7.) auch das zweite Duell in der Serie "Best of three", ist der Einzug in die Runde der besten vier Clubs perfekt.

Dem USC Münster war der bessere Start in die Partie gelungen. Mit zunehmender Spieldauer dominierte dann der SSC, drehte einen 5:7-Rückstand in eine 14:7-Führung und nutzte schließlich den ersten von zwölf Satzbällen. Auch im zweiten Durchgang sahen die Zuschauer einen weitgehend souveränen Auftritt des Pokalsiegers. Erst zum Ende des Satzes ließen die Mecklenburgerinnen etwas nach, gerieten aber nie in Gefahr, den Ausgleich hinnehmen zu müssen. Nachdem beide Teams im dritten Satz bei den ersten Ballwechseln noch auf Augenhöhe agierten, konnte sich Schwerin einen kleinen Vorsprung erspielen und damit den Weg zum Sieg ebnen. Mit dem ersten von sechs Matchbällen machte der SSC alles klar.

