Mit dem erwarteten Sieg gegen Schlusslicht VC Neuwied 77 haben die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin am Samstag die Bundesliga-Hauptrunde abgeschlossen. Im Playoff-Viertelfinale trifft der Tabellenzweite nun auf den USC Münster. Die Runde der besten acht Clubs wird nach dem "Best of three"-Modus gespielt und beginnt für die Mecklenburgerinnen am 8. April mit einem Heimspiel.