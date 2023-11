Mit großen Ambitionen war der SSC Palmberg Schwerin in die Volleyball-Saison gestartet. Nach der Niederlage im Supercup muss das Team nun die nächste Enttäuschung verarbeiten.

Nach dem Aus seiner Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin im Pokal-Wettbewerb machte Trainer Felix Koslowski keinen Hehl aus seiner Enttäuschung. ""Es ist frustrierend, hier auszuscheiden, das ist ganz klar", sagte er am Mittwochabend nach der der 0:3-Niederlage im Viertelfinale bei den Rote Raben Vilsbiburg. Für die Mecklenburgerinnen ist damit auch der zweite Titeltraum geplatzt, nachdem sie sich bereits im Supercup gegen Meister Stuttgart geschlagen geben mussten.

Bitter aus Sicht von Koslowski: Am vergangenen Samstag hatte sein Team das Punktspiel in Vilsbiburg noch mit 3:0 gewonnen und damit die Tabellenspitze in der Bundesliga behauptet. Vier Tage später sollte sich für den Cup-Verteidiger aber einmal mehr bewahrheiten, dass der Pokal seine eigenen Gesetze hat. "Vilsbiburg hat natürlich alles oder nichts gespielt und wir hatten große Schwierigkeiten, Zugriff auf das Angriffsspiel zu bekommen", stellte der 39-Jährige fest. "Man spielt dann auswärts und das Heimteam wird von den eigenen Fans getragen, während sich bei uns dann eigene Fehler eingeschlichen haben."

Zudem habe es aufgrund personeller Ausfälle an Wechselalternativen gefehlt, räumte der Coach ein, zeigte sich aber auch kämpferisch: "Wir blicken nach vorn und wollen am Samstag in der Bundesliga wieder zurückkommen, dann steht der Europapokal an - wir müssen uns schnell rehabilitieren."

