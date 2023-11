Nach dem Aus im Pokalwettbewerb wollte sich der SSC Palmberg Schwerin in der Bundesliga rehabilitieren. Gegen Suhl gelingt das mit einem klaren Sieg. Zudem feiert eine neue Spielerin ihre Premiere.

Die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin haben sich von dem Aus im Pokal-Viertelfinale gut erholt gezeigt. Vier Tage nach der Niederlage in Vilsbiburg bezwang die Mannschaft von Cheftrainer Felix Koslowski den VfB Suhl Lotto Thüringen 91 am Samstag mit 3:0 (25:16, 25:18, 25:18) und verteidigte mit dem siebten Sieg in Serie erfolgreich die Tabellenführung.

Die Mecklenburgerinnen brauchten allerdings ein paar Ballwechsel, um im ersten Durchgang in die Partie zu finden, dominierten dann aber das Geschehen und erspielten sich neun Satzbälle. Mit einem 6:0-Start ebnete der SSC anschließend auch den Gewinn des zweiten Satzes, bekam zu Beginn des dritten Durchganges aber etwas Probleme. Doch der Sieg geriet nicht mehr in Gefahr. Mit dem dritten Matchball machte das Koslowski-Team schließlich alles klar.

Wenige Stunden vor der Partie hatte der Club zudem die Verpflichtung von Patricia Llbarés Herrera bekannt gegeben. Die 27 Jahre alte spanische Nationalspielerin wurde als Ersatz für die verletzte Linda Bock (Kreuzbandriss) geholt und stand gegen Suhl bereits in allen Sätzen für einige Minuten auf dem Feld.

