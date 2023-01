Auf dem Weg zu einer Topplatzierung nach der Hauptrunde haben die Bundesliga-Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin erneut ein Ausrufezeichen gesetzt. Das souveräne 3:0 (25:18, 25:18, 25:21) bei den Ladies in Black Aachen am Samstag nötigte Trainer Felix Koslowski angesichts des CEV-Cup-Spiels in Ungarn drei Tage zuvor Respekt ab. "Wir haben heute sehr entschlossen gespielt. Es war nicht einfach, nach dem Spiel am Mittwoch auch hier heute so zu performen."