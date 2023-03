Knapp gewonnen, einen Punkt verloren und dennoch neuer Tabellenzweiter: Nach dem umkämpften 3:2 (25:19, 17:25, 13:25, 25:8, 15:13) beim USC Münster am Samstagabend haben sich die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin vorläufig am SC Potsdam vorbeigeschoben. Zwei Partien in der Bundesliga-Hauptrunde stehen noch aus.