Zum dritten Mal haben die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin in dieser Saison gegen den VC Wiesbaden gewonnen, zum ersten Mal mussten sie jedoch zwei Sätze und damit auch einen Punkt abgeben. Dementsprechend fiel das Fazit von Cheftrainer Felix Koslowski nach dem 3:2-Sieg in der Bundesliga-Partie am Samstag aus: "Wir mussten alle Register ziehen, wirklich ans absolute Limit gehen."