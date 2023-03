Durch einen überraschend klaren Sieg (25:17, 25:18, 25:16) gegen den direkten Verfolger SC Potsdam haben die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin am Samstag den zweiten Tabellenplatz in der Bundesliga-Hauptrunde perfekt gemacht. Nach diesem Erfolg kann die Mannschaft von Cheftrainer Felix Koslowski kommenden Samstag am letzten Spieltag auch bei einer Niederlage gegen Schlusslicht VC Neuwied 77 nicht mehr von diesem Rang verdrängt werden.