Den Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin ist der Start in die Rückrunde der Bundesliga gelungen. Am Samstag feierte die favorisierte Mannschaft von Trainer Felix Koslowski einen souveränen 3:0 (25:16, 25:16, 25:15)-Erfolg gegen Schwarz-Weiß Erfurt. Damit festigte der Rekordmeister seinen Platz unter den Topteams in der Tabelle.