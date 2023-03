Volleyball-Bundesligist SSC Palmberg Schwerin hat im Kampf um eine gute Ausgangsposition in den Playoffs einen Dämpfer hinnehmen müssen. Am Samstag kam die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski beim USC Münster nach einer wechselhaften Partie zwar zu einem 3:2 (25:19, 17:25, 13:25, 25:8, 15:13)-Erfolg, musste aber einen Punkt an die Gastgeberinnen abtreten.