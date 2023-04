Die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin haben das Playoff-Halbfinale um die deutsche Meisterschaft erreicht und können nach dem Pokaltriumph weiter vom zweiten Titel in dieser Saison träumen. Am Samstag feierte die Mannschaft von Cheftrainer Felix Koslowski gegen den USC Münster im zweiten Duell des Playoff-Viertelfinales nach dem Modus "Best of Three" mit dem 3:1 (25:18, 25:14, 21:25, 28:26) den zweiten Erfolg und sicherte sich damit das Weiterkommen. Das erste Aufeinandertreffen am vergangenen Samstag hatte der SSC mit 3:0 für sich entschieden.