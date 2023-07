Volleyball-Bundesligist SSC Palmberg Schwerin hat den Mittelblock mit der US-Amerikanerin Margaret Wolowicz verstärkt. Die 26-Jährige kommt vom Champions League-Teilnehmer CV Teneriffa. Das gab der Verein am Dienstag bekannt. Über die Vertragslaufzeit machte er keine Angaben.

"Sie hat einen sehr guten einbeinigen Angriff im Repertoire, ist physisch stark und sehr präsent am Netz und ergänzt unseren Mittelblock ausgezeichnet", sagte Trainer Felix Koslowski über die 1,93 Meter große Spielerin. Wolowicz ist nach Außenangreiferin Fleur Savekoel und Libera Linda Bock der dritte Neuzugang der Schwerinerinnen. Die Pokalsiegerinnen steigen am 7. Oktober mit einem Auswärtsspiel bei Ladies in Black Aachen in die neue Saison ein.

