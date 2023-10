Den Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin ist der perfekte Start in die neue Bundesliga-Saison gelungen. Am Mittwochabend feierte die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski gegen den VC Neuwied 77 im ersten Heimspiel ein 3:0 (25:13, 25:13, 25:21). Am vergangenen Samstag hatten die Mecklenburgerinnen zum Auftakt in Aachen bereits 3:0 gewonnen.