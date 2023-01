Die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin bleiben in diesem Jahr ungeschlagen. Am Samstag gewann die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski das Bundesliga-Duell gegen Rote Raben Vilsbiburg mit 3:0 (25:17, 25:21, 25:21.). Für den deutschen Rekordmeister war es im sechsten Pflichtspiel seit Jahresbeginn - inklusive CEV Cup - der sechste Sieg.

Im ersten Abschnitt tat sich Schwerin lange Zeit schwer. Mit drei Punkten in Serie zogen die Mecklenburgerinnen dann aber auf 17:14 davon und ließen sich den Satz nicht mehr aus den Händen nehmen. Ähnlich gestaltete sich der zweite Durchgang, allerdings war der Vorsprung der Mecklenburgerinnen nicht am Ende nicht ganz so deutlich. Im dritten Abschnitt lag der SSC dann zwischenzeitlich sogar knapp zurück, ließ sich davon aber nicht beirren und entschied die Partie schließlich mit dem dritten Matchball doch noch deutlich für sich.

