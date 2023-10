Trainer Felix Koslowski vom SSC Palmberg reagiert an der Seitenlinie. Foto

SSC Palmberg Schwerin erkämpft knappen 3:2-Sieg in Wiesbaden

Die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin haben mit einem Kraftakt ihre Siegesserie in der Bundesliga ausgebaut. Nach zuvor drei glatten Erfolgen musste die Mannschaft von Cheftrainer Felix Koslowski am Samstag beim VC Wiesbaden beim 3:2 (25:14, 19:25, 25:18, 18:25, 21:19) jedoch den ersten Punktverlust in dieser Saison hinnehmen, wehrte allerdings auch fünf Matchbälle ab.

Die Mecklenburgerinnen wurden ihrer Favoritenstellung anfangs allerdings noch gerecht. Schon nach wenigen Minuten führten die Gäste im ersten Durchgang mit 11:4 und erspielten sich insgesamt elf Satzbälle. Von der Dominanz war im zweiten Abschnitt aber nichts mehr zu sehen. Vielmehr lief das Koslowski-Team über weite Strecken einem Rückstand hinterher und musste schließlich den ersten Satzverlust hinnehmen.

Erst Mitte des dritten Spielabschnittes gewann der SSC wieder die Oberhand, geriet danach aber erneut ins Hintertreffen. So musste die Entscheidung im Tiebreak fallen. In diesem legte Wiesbaden schnell mit drei Punkten in Serie vor. Doch der SSC behielt die Nerven und holte sich nach insgesamt fünf abgewehrten Matchbällen noch den Sieg. Linda Bock konnte die Partie aufgrund einer Knieverletzung nicht zu Ende spielen.

