Jazmine White (l) und Lindsey Ruddins (r) vom SSC Palmberg Schwerin blocken am Netz einen Ball ab. Foto

Nach dem umkämpften 3:1-Erfolg im erwartet schweren Spiel gegen den VfB 91 Suhl hat sich Felix Koslowski erleichtert über die drei Punkte für sein Team gezeigt. Der Coach der Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin meinte im Anschluss an das Bundesliga-Duell zwischen dem Tabellendritten und dem Vorletzten: "Suhl hat sich heute wirklich in dieses Spiel reingeworfen. Im ersten Satz waren sie noch ein bisschen zögerlich, aber ab Satz zwei hat man gemerkt, dass sie sehr präsent waren, mutig im Aufschlag. Sie haben aggressiv Block und Abwehr gespielt und uns das Leben echt nicht einfach gemacht."

Der 38-Jährige hatte vor der Partie auf die aufsteigende Tendenz bei den Gästen hingewiesen und sollte sich mit dieser Einschätzung ab dem zweiten Durchgang bestätigt sehen. "Wenn sie in einem Spiel wie heute als Underdog antreten, frei aufspielen und auf alles draufhauen können, dann haben sie eine gewisse Power und Durchschlagskraft", betonte er.

Ab dem dritten Satz hatte sich Schwerin dann in Angriff, Annahme und Block jedoch wieder stabilisiert und ließ sich auch durch den misslungenen Start in den vierten Durchgang nicht aus der Ruhe bringen. "So haben wir die Kurve bekommen gegen eine Mannschaft, die daran geglaubt hat, hier irgendwas mitzunehmen. Wir mussten auf ein gutes Niveau kommen, um sie wieder beherrschen zu können", stellte Koslowski fest.

