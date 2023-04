Dank eines Hochdruckgebiets über Skandinavien ist auch in Mecklenburg-Vorpommern am Dienstag mit heiteren Tagesabschnitten zu rechnen. Laut einer Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) nehmen die Wolken über den Tag hinweg ab und sorgen so für Auflockerungen am Himmel. Bei Temperaturen bis zu 13 Grad im Binnenland und maximal zehn Grad an der Ostsee bleibt es meist trocken. Nachts kühlt es in Bodennähe gebietsweise auf -1 Grad runter, wodurch leichter Frost möglich ist. Der Wind weht laut DWD dabei schwach bis mäßig aus Nordost.