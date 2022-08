Ein Mann ist am Sonntagabend bei einem Badeunfall am Zinnowitzer Strand tödlich verunglückt. Der 53-Jährige schwamm in der Ostsee, wie die Polizei mitteilte. Dann rief er nach Hilfe. Angehörige zogen ihn aus dem Wasser. Trotz Reanimation konnten die Rettungskräfte nur noch seinen Tod feststellen.