Das Auto eines 49 Jahre alten Mannes ist beim Aufladen eines Segelbootes in das Hafenbecken Karlshagen gerollt. Der Mann wollte das Boot am Samstag mit einem speziellen Anhänger (Trailer) transportieren, wie das Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern mitteilte. Dafür hielt er mit dem Gespann an einer abschüssigen Rampe, hieß es. Um beim Kurbeln zu helfen, verließ der Mann sein Auto mit Automatikgetriebe.