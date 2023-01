Vom Parkplatz ins Wasser: Ein Kleinwagen ist in Heringsdorf auf der Insel Usedom am Samstagmorgen in den Sackkanal gerollt. Die Fahrerin hatte ihr Auto beim Parken weder mit der Handbremse noch durch Einlegen eines Ganges gesichert, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen sei auf leicht abschüssigem Untergrund etwa 50 Meter rückwärts gerollt und schließlich in dem Wassergraben gelandet. Verletzt wurde niemand.