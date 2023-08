Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos unweit von Greifswald sind am Sonntag fünf Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Auf der Bundesstraße 109 nahe Heilgeisthof (Vorpommern-Greifswald) war ein Auto am Nachmittag auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Alle Verletzten kamen in Krankenhäuser. Die viel befahrene Bundesstraße war längere Zeit zur Bergung gesperrt. Die genaue Unfallursache sei noch unklar. Weitere Einzelheiten seien noch nicht bekannt.