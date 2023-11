Einen Transporter voll mit nicht erlaubten Silvesterraketen und Feuerwerksbatterien hat die Bundespolizei im Landkreis Vorpommern-Greifswald gestoppt. Die Beamten hätten den Transporter am Mittwoch bei der Einreise aus Polen in Pomellen bemerkt und aus dem fließenden Verkehr gezogen, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit. Gegen den Fahrer des in den Niederlanden zugelassenen Fahrzeuges lagen keine Einträge vor. Auf der Ladefläche fanden die Bundespolizisten mehrere Pakete mit pyrotechnischen Gegenständen, für die keine Erlaubnis vorlagen.