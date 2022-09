Der Bürgermeisterin von Strasburg (Uckermark), Heike Hammermeister-Friese (CDU), droht die Abwahl. Wie aus den Unterlagen zur nächsten Stadtvertretersitzung hervorgeht, fordern alle fünf Stadtvertreter-Fraktionen und ein AfD-Vertreter den Rücktritt der Verwaltungschefin. Die Sitzung ist für den 29. September einberufen, wie eine Stadtsprecherin am Montag sagte. Als Grund wird angegeben, dass "das Vertrauen in das Handeln und die Sacharbeit der Bürgermeisterin bei den Stadtvertretern nunmehr nachhaltig gestört" sei. Auch die CDU, die stärkste Kraft in der Stadtvertretung, hat das Papier unterzeichnet.