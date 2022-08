Unbekannte sind am Wochenende beim Kulturverein in Trantow (Vorpommern-Greifswald) eingebrochen. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, wurden die gesamten Einnahmen des Kulturvereins beim Dorffest am Samstag gestohlen. Der oder die Täter brachen gewaltsam in das Gebäude ein und schweißten einen Tresor auf. In dem 500-Einwohner-Ort unweit von Greifswald war am Samstag und bis in den frühen Sonntagmorgen hinein das 34. Dorffest mit vielen Besuchern und einem Double des Sängers Andreas Gabalier gefeiert worden. Der Schaden wurde mit mehr als 10.000 Euro angegeben. Ein Vereinsmitglied habe den Vorfall am Montagmorgen gemeldet.