Nach einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen auf der Bundesstraße 197 bei Anklam (Vorpommern-Greifswald) ist einer der Beteiligten gestorben. Es handelt sich um einen 61 Jahre alten Autofahrer aus dem Landkreis, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Der Mann war am Dienstag mit seinem Wagen bei Stretense nach rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Der Wagen hatte sich gedreht und war zurück auf die Straße geschleudert, wo ein nachfolgendes Auto in das Wrack hineinfuhr.

Nach einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen auf der Bundesstraße 197 bei Anklam (Vorpommern-Greifswald) ist einer der Beteiligten gestorben. Es handelt sich um einen 61 Jahre alten Autofahrer aus dem Landkreis, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Der Mann war am Dienstag mit seinem Wagen bei Stretense nach rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Der Wagen hatte sich gedreht und war zurück auf die Straße geschleudert, wo ein nachfolgendes Auto in das Wrack hineinfuhr.

Der 61-Jährige kam lebensbedrohlich verletzt in eine Klinik und starb dort später an seinen Verletzungen, wie es hieß. Der 24 Jahre alte Beifahrer in diesem Wagen und der 29 Jahre alte Fahrer des anderen Autos wurden ebenfalls schwer verletzt. Die Straße zwischen Anklam und Friedland war mehrere Stunden zur Bergung der Menschen und der zerstörten Fahrzeuge gesperrt. Die genaue Unfallursache soll nun ein Gutachter klären.