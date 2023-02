Glück im Unglück hat eine 65-jährige Frau mit ihren drei Enkelkindern bei einem Unfall auf der Autobahn 20 bei Gützkow (Vorpommern-Greifswald) gehabt. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, war der Wagen der Frau am Donnerstagabend an der Abfahrt Gützkow plötzlich nach links von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto rammte zwei Schilder und schleuderte in einen Graben, wo es zum Stehen kam. Die Fahrerin und alle drei Enkelkinder im Alter zwischen 8 und 15 Jahren blieben den Angaben zufolge unverletzt. Den Schaden am Auto schätzte die Polizei auf mehrere tausend Euro.