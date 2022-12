Die Polizei im Landkreis Vorpommern-Greifswald ermittelt gegen mutmaßliche Holzdiebe. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, wurden die Tatverdächtigen am Dienstag in einem Waldstück zwischen Torgelow und Liepgarten dabei überrascht, wie sie illegal Buchenstämme zerlegten. Der Anzeigenerstatter und ein Revierförster wollten das Pärchen zur Rede stellen, wobei der verdächtige Mann mit seiner Motorkettensäge geflüchtet sein soll. Die 38-jährige Tatverdächtige wurde zusammen mit ihrem Auto gestellt. Sie stamme aus der Region und müsse sich wegen Diebstahls verantworten. Nach dem Flüchtigen wird noch gesucht.