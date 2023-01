Bei einer Nandu-Einfangaktion in der Region Strasburg (Vorpommern-Greifswald) ist ein Helfer verletzt worden. Wie der Leiter des Storchenhofes Papendorf, Jens Krüger, am Montag sagte, war der Laufvogel in der Nacht zu Sonntag an der B104 unweit vom See in Strasburg aufgetaucht. Die alarmierten Tierretter und die Polizei konnten den Nandu bei Dunkelheit mit Lampen blenden und ihm Decken über den Kopf werfen. Durch die Krallen des Tieres wurde aber einer der Tierretter verletzt.