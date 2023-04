Kurz nach Saisonbeginn beim Radtourismus hat es auf der Ostsee-Insel Usedom (Vorpommern-Greifswald) erneut einen größeren Diebstahl von E-Fahrrädern gegeben. Unbekannte haben in der Nacht in Zinnowitz und Zempin insgesamt zwölf E-Bikes von Urlaubern im Wert von 26.000 Euro gestohlen, wie am Samstag ein Polizeisprecher erklärte. Die Diebstähle wurden am Morgen gemeldet.

In Zinnowitz verschwand die Hälfte der hochwertigen Elektroräder vor einer Kirche und in zwei Straßen, in Zempin am Achterwasser wurden vom Gelände eines Hotels sechs Räder auf einen Schlag entwendet. Erst vor zehn Tagen waren bereits ähnlich viele E-Räder in Bansin und Ahlbeck im Wert von 37.000 Euro verschwunden.

Die bei Urlaubern vor allem aus Berlin und dem gesamten Osten Deutschlands beliebte Ostsee-Insel Usedom ist seit Jahren eine Hochburg beim Diebstahl von Elektrorädern. Nach Angaben des LKA entfiel in Sachen E-Bike-Diebstahl im Jahr 2022 etwa die Hälfte des Schadens im gesamten Nordosten auf die deutsch-polnische Insel, was Ermittler vor allem auf organisierte Kriminalität zurückführen. Der Gesamtschaden für 2022 wurde mit rund 2,4 Millionen Euro angegeben, was der bisher höchste Wert in MV war.