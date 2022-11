Sieben Wochen vor Silvester haben Behörden in Mecklenburg-Vorpommern einen ersten größeren Schmuggel mit Feuerwerkskörpern aufgedeckt. Wie ein Zollsprecher am Mittwoch sagte, wurden in einem Fahrzeug an der Autobahn 20 bei Görmin nahe Anklam (Vorpommern-Greifswald) 19.000 Feuerwerkskörper der Kategorie 3 beschlagnahmt. Solche Böller- und Raketen-Feuerwerkskörper dürften nur Leute besitzen und verwenden, die eine spezielle Erlaubnis nach dem Sprengstoffgesetz besitzen.