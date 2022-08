Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 109 nahe Ferdinandshof (Vorpommern-Greifswald) sind am Sonntag fünf Menschen verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, stießen zwei Autos zusammen. Ursache soll ein Überholfehler eines der beteiligten Fahrzeuge gewesen sein. Drei Insassen wurden schwer verletzt, zwei Beteiligte wurden als leicht verletzt eingeschätzt. Weitere Einzelheiten seien noch nicht bekannt. Die B109, die im Urlaubsrückreiseverkehr von der Insel Usedom an Sonntagen traditionell stark befahren ist, war rund zweieinhalb Stunden für die Bergung komplett gesperrt, was zu Staus führte.