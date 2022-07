Die Polizei fahndet im Süden Vorpommerns weiter nach Tierquälern. Zwei Tage nach einer Attacke auf ein Pferd in Polzow bei Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) gibt es noch keine heiße Spur, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Die Ermittler hoffen auf Hinweise von Zeugen, die in der Nacht zu Dienstag an der Weide in Polzow oder im Umfeld etwas Auffälliges beobachtet haben.