Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung von Mitgliedern zweier Motorradclubs sind in Ueckermünde (Vorpommern-Greifswald) zwei Männer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, ereignete sich die Attacke am Sonntagabend auf dem Marktplatz in Ueckermünde. Laut Polizei sollen drei Männer in Motorradkluft vorgefahren sein, während die anderen am Tisch eines Lokals saßen. Die Angreifer hätten die Männer mit Schlag- und Stichwaffen attackiert und verletzt. Dabei hätten die schwarz gekleideten Gewalttäter ihre Helme aufbehalten.

Zeugen beobachteten, wie die Angreifer mit ihren Maschinen flohen und riefen die Polizei. Als die Beamten kamen, trafen sie die beiden 30 und 33 Jahre alten Verletzten in der Nähe an. Die Männer wollten jedoch keine Angaben machen. Somit sei unklar, welche Motorradclubs an der Schlägerei beteiligt waren und was das Motiv der Attacke war. Ob die Geschädigten sich allein in ärztliche Behandlung begaben, sei nicht klar. Die Polizei hofft nun auf weitere Hinweise von Augenzeugen.

Am Samstag hatten Polizei und Staatsschutz auf der Insel Rügen eine größere, nicht genehmigte Kolonnenfahrt von Bandidos unterbunden. Knapp 80 Mitglieder des Motorradrockerclubs aus dem gesamten Bundesgebiet hatten sich in Stralsund und Bergen getroffen. Die Polizei hatte mehrere Kontrollstellen auf Rügen eingerichtet, da von Aktivitäten solcher Gruppierungen erhebliche Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgehen könnten, wie es hieß. Man wolle auch weiter mit zielgerichteten Maßnahmen verhindern, dass sich rechtsfreie Räume durch solche Motorradclubs im Nordosten bildeten.