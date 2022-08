In Sassnitz auf der Insel Rügen ist am Samstag ein Mann tot aus dem Wasser geborgen worden. Der 70-Jährige war am frühen Abend als vermisst gemeldet worden, wie die Polizei mitteilte. Nach einer großangelegten Suche wurde der Mann schließlich gefunden und leblos geborgen. Der Notarzt konnte demnach nur noch seinen Tod feststellen. Die Ermittlungen zur Todesursache dauerten an.