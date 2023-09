Bei einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos im Landkreis Vorpommern-Rügen ist ein 85-jähriger Mann schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen geriet der Fahrer am Mittwoch auf der B105 aus Rostock kommend in Richtung Ribnitz-Damgarten aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte. Dort kollidierte er mit dem Auto einer 67 Jahre alten Fahrerin, deren Wagen durch den Aufprall gegen ein drittes Fahrzeug stieß.