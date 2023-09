Wegen Arbeiten im Bereich des vor Jahren abgesackten Teils nahe Tribsees (Landkreis Vorpommern-Rügen) wird die Autobahn 20 am kommenden Mittwoch erneut komplett gesperrt. Wie die Autobahn GmbH am Freitag mitteilte, soll der Verkehr in beide Richtungen von 8.00 bis etwa 18.00 Uhr über die Anschlussstellen Bad Sülze, Tribsees beziehungsweise in Richtung Lübeck über Sanitz statt Bad Sülze und Landstraßen umgeleitet.

Bis voraussichtlich Mitte Oktober sollen dann in Fahrtrichtung Lübeck zudem die Anschlussstelle Bad Sülze sowie die Zu- und Abfahrt zur Tank- und Rastanlage Lindholz gesperrt bleiben. Zur Vorbereitung der Sperrungen sollen in Gegenrichtung (Fahrtrichtung Stettin) die Tank- und Rastanlage Lindholz sowie die Anschlussstelle Bad Sülze am Dienstag vorrübergehend gesperrt werden. Grund seien untere anderem Arbeiten am Mittelstreifen, der Rückbau von Spundwänden und Markierungsarbeiten.

Im Herbst 2017 war die A20 zwischen den Anschlussstellen Bad Sülze und Tribsees auf einer Länge von etwa 90 Metern spektakulär abgesackt. Die Bilder des riesigen Lochs gingen um die Welt. Seit Ende Juni ist der Abschnitt nach mehrjährigen Arbeiten wieder beidseitig befahrbar.