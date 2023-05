Dem Leben und antifaschistischen Kampf von Beate und Serge Klarsfeld widmet sich eine Ausstellung im Dokumentationszentrum Prora auf Rügen. Die gebürtige Berlinerin und in Paris lebende Beate Klarsfeld (84) hat mit ihrem Mann Serge (87) ihr Leben lang dafür gekämpft, Nazi-Verbrecher aufzuspüren und vor Gericht zu bringen. Die Ausstellung, die bereits in Paris und Berlin zu sehen war, soll ab Donnerstag gezeigt werden, teilte das Dokumentationszentrum am Montag mit.