Bei einem Verkehrsunfall auf regennasser Fahrbahn sind auf Rügen drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Eine 43-Jährige sei am Sonntagvormittag bei Altenkirchen (Landkreis Vorpommern-Rügen) in einer Kurve mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei mit. Dort sei das Auto mit einem anderen Wagen kollidiert. Die Fahrerin wurde demnach schwer verletzt mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 30 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens und seine 29-jährige Beifahrerin wurden den Angaben zufolge leicht verletzt und vor Ort versorgt. Der Schaden wird mit etwa 40.000 Euro beziffert.