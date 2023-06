Bei einem Zusammenstoß seines Motorrades mit einem Auto unweit von Stralsund ist ein 61 Jahre alter Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Gegen den 60 Jahre alten Autofahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Der Autofahrer aus der Region soll am Mittwoch an einer Verkehrsinsel auf der Bundesstraße 105 verbotenerweise gewendet haben.