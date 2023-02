Ein 38 Jahre alter Autofahrer hat nach eigenen Angaben wegen der tief stehenden Sonne einen 71-jährigen Radfahrer auf der Insel Rügen angefahren. Der Senior stürzte bei dem Unfall in Dranske und erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen, wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Uni-Klinikum nach Greifswald gebracht. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 2600 Euro geschätzt.