Ein 50-Jähriger ist bei einem Wildunfall auf der B194 nahe Miltzow (Landkreis Vorpommern-Rügen) schwer verletzt worden. Der 54-jährige Fahrer hatte den Zusammenstoß seines Autos mit dem Wildschwein am späten Freitagabend trotz Vollbremsung nicht verhindern können, wie die Polizei mitteilte. Durch den ausgelösten Airbag wurde er in seiner Sicht behindert. Das Auto kam von der Straße ab und landete im Graben. Dabei wurde sein Beifahrer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer blieb unverletzt. Das Wildschwein überlebte den Unfall nicht. Später überfuhr ein 43-Jähriger mit seinem Wagen das bereits tote Tier. Auch er blieb dabei unverletzt.