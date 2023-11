Auf einem Campingplatz in Zicker in der Gemeinde Garz auf Rügen (Landkreis Vorpommern-Rügen) haben drei Bungalows in voller Ausdehnung gebrannt. Verletzt wurde bei dem Brand am Samstagmorgen niemand, wie die Polizei mitteilte. Die Bungalows waren zum Brandzeitpunkt weder vermietet noch bewohnt. Die Brandursache war am Samstag zunächst unklar. Da eine fahrlässige Brandstiftung nicht auszuschließen sei, ermittele nun die Kriminalpolizei. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 10.000 Euro.