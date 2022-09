Dumm gelaufen: Eine heimliche Fahrstunde mit dem Auto eines Bekannten hat für eine 18-Jährige auf der Insel Rügen ein teures Nachspiel. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte, war das PS-starke Auto einer Polizeistreife am Mittwochabend in Garz auf Rügen aufgefallen. Der Wagen wurde bei Dunkelheit am Ortsausgang auffallend scharf beschleunigt. Die Beamten fuhren demnach hinterher und hatte Mühe, dranzubleiben. Als sie das Auto nach einigen Kilometern und einer Abbiegung stoppten, saß die junge Frau am Steuer und habe sofort eingeräumt, dass sie gerade in der Fahrschulausbildung sei. Sie stehe kurz vor der Theorie-Prüfung.