Mit einer großen Portion Glück hat ein Rentnerehepaar aus Stralsund ein Feuer auf ihrem Motorboot am 1. Mai überstanden. Der 81-jährige Bootsführer war auf dem Strelasund zu einer längeren Reise aufgebrochen, als er Flammen im Maschinenraum bemerkte, wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei am Dienstag sagte. Ein Polizeiboot konnte den Senior und seine 72-jährige Frau vor der Rügen-Halbinsel Drigge vom brennenden Schiff retten und an Bord nehmen. Ein Feuerlöschboot wurde alarmiert, das den Brand im Maschinenraum des Motorbootes unter Kontrolle brachte.