Beim Einparken ist eine 54-Jährige mit ihrem Auto in eine Schaufensterscheibe in Stralsund gefahren und hat einen Schaden von etwa 15.000 Euro verursacht. Wie ein Polizeisprecher sagte, verwechselte sie beim Rückwärtsfahren Gas- und Bremspedal. So fuhr sie mit ihrem Wagen in der Nacht zum Freitag mit hoher Geschwindigkeit rückwärts in die Räume eines Nagelstudios.