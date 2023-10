Ein Brand hat in Hermannshof bei Saal (Vorpommern-Rügen) eine große Halle mit eingelagertem Stroh zerstört. Das Großfeuer brach am Donnerstagmorgen aus bisher ungeklärter Ursache in der rund 80 Meter langen Halle aus, wie ein Polizeisprecher in Stralsund sagte. Das Gebäude auf dem Gelände eines Agrarbetriebes sei bereits eingestürzt. Mehrere Feuerwehren seien im Einsatz, unter anderem um zu verhindern, dass die Flammen auf eine benachbarte Biogasanlage übergriffen. Das eingelagerte Stroh brenne kontrolliert nieder. Die Schadenshöhe sei noch unklar. Verletzt wurde den Angaben nach niemand.