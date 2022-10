Ein Einfamilienhaus in Niepars (Vorpommern-Rügen) ist am Dienstag ausgebrannt. Die 67 Jahre alte Bewohnerin gilt auch nach dem Löschen des Brandes am späten Abend noch als vermisst, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Feuerwehrleute und Ermittler befürchten, dass die Frau in den Flammen umgekommen ist. Laut Polizei wurden am Brandort mutmaßliche menschliche Überreste gefunden. Aufgrund der Verbrennungen sei bislang keine zweifelsfreie Identifizierung möglich gewesen.