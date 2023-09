Das heiße Verkleben von Dachpappe kommt einen 47-jährigen Hausbesitzer aus Richtenberg (Vorpommern-Rügen) teuer zu stehen. Der Hobbyhandwerker setzte am Wochenende dabei sein Wohnhaus und Carport in Brand, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Der Brand wurde am Samstagabend vom Verursacher selbst gemeldet.

Wenige Stunden vorher hatte der Mann die Unterseite der Dachpappe per Gasbrenner erhitzt, um den Anschluss des Carports am Haus abzudichten. In der Folge gerieten Holzbalken beider Konstruktionen Stunden später in Brand. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen, wobei aber Balken aus den Gebäuden herausgelöst werden mussten, um eine weitere Brandausbreitung zu verhindern. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.