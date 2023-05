Der neunjährige Schüler, der am Dienstag in Stralsund mit einem Auto zusammengestoßen ist, befindet sich nach Angaben der Polizei weiterhin in einem kritischen Zustand. Nach den bisherigen Ermittlungen war der Junge am Nachmittag an einer Bushaltestelle aus einem Bus ausgestiegen und war dahinter über die die Straße gegangen, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Der 40 Jahre alte Autofahrer, der an dem Bus vorbeifuhr, habe nicht mehr bremsen und die Kollision verhindern können.

Das Kind kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik. Für den Autofahrer und weitere Zeugen des Unfalls wurde eine Betreuung durch Seelsorger eingerichtet. Infolge des Unfalls im Ostteil von Stralsund kam es zu langen Staus im Berufsverkehr. Die Ermittlungen zu dem Fall dauerten noch an.

