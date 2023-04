Eine Begegnung mit zwei Hirschen hat einem Berliner Luxuswagenfahrer in Vorpommern einen Unfall mit mehreren zehntausend Euro Schaden eingebracht. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag auf der Landesstraße 21 zwischen Ahrenshoop und Born (Vorpommern-Rügen), wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Der 55-jährige Fahrer habe in dem wildreichen Gebiet auf der Ostsee-Halbinsel Fischland-Darß noch kurz bremsen können, so dass der erste Hirsch floh. Mit dem zweiten Hirsch kollidierte der Wagen allerdings. Dieses Tier konnte auch fliehen. Der Fahrer blieb unverletzt, er konnte weiterfahren. Rothirsche, wie sie im Darßer Wald häufiger vorkommen, haben derzeit bis zum Sommerbeginn Schonzeit.